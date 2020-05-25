Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Avrupa'daki birçok ülke yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.

Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor, System.String[]

Avrupa'daki birçok ülke yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.

Vaka sayısının 8 bin 955, can kaybının ise 315 olduğu Çekya'da, normalleşme sürecinin üçüncü adımı olarak ekonomiyi ve sosyal yaşamı kısıtlayan bazı tedbirler gevşetildi.

Ülke genelinde restoran, kafe ve otellerin yeniden açılmasına ve 300 kişiye kadar katılımlı etkinliklere izin verildi.

İlköğretimde yaklaşık 2 ay sonra yeniden ders başı yapılırken, açık alanda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı ülkede, saray gibi turistlik mekanlar ziyarete açıldı, yüzme havuzları yeniden hizmete girdi.

Polonya'da ilkokullar kademeli olarak açılıyor

Vaka sayısının 21 bin 440, can kaybının ise 996 olduğu Polonya'da ise ilkokullar öğrencilerine yeniden kapılarını açarken, ortaokul ve liselerde eğitimin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor.

Ülkede eğitime 12 Mart'ta ara verilmişti.

Can kaybının 99, virüs bulaşan kişi sayısının 2 bin 244 olduğu Hırvatistan'da ise bugünden itibaren ilköğretim dördüncü sınıfa kadar olan öğrenciler, yeniden okullarında eğitime başladı.

Bilim ve Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ailede ağır bir rahatsızlığı olanların çocukları okula göndermekle yükümlü olmadığı belirtilirken, Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu, okulların tüm öğrenciler için güvenli olduğunu duyurdu.

Avusturya ve İtalya arasında sınırların yeniden açılması tartışması

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İtalyan mevkidaşıyla iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılmasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Sebastian Kurz'un salgınla mücadelede istenilen seviyeye ulaşmamış ülkelerle sınırların açılmayacağı yönündeki açıklaması, başta İtalya olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açmıştı.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 hasta sayısındaki ciddi düşüş ve özellikle bazı eyaletlerde yeni vaka görülmemesi, yoğun bakım hastalarının bulunmaması, maske kullanımının tamamen kaldırılması tartışmalarını gündeme taşıdı.

Karintiya (Karnten) gibi bazı eyaletlerin başkanları, maske kullanma zorunluluğunun kaldırılması yönünde girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Kültür ve sanat etkinliklerindeki kısıtlamalarda normale geçiş

Vaka sayısısın 16 bin 539, can kaybının ise 641 olduğu Avusturya'da ayrıca, kültür ve sanat etkinliklerine yönelik kısıtlamalarda da kademeli olarak normale geçiş kararı alındı.

Hükümetin Kültür Sekreteri Andrea Mayer, sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla 29 Mayıs'tan itibaren iç ve dış mekanlarda 100 kişilik etkinliklere izin verileceğini duyurdu.

Mayer, 1 Haziran'dan itibaren de 250 kişiye kadar katılımlı kültürel etkinliklerin yapılabileceğini ve sinemaların yeniden açılacağını bildirdi.

Ağustostan sonra da 500 kişilik toplantılara izin çıkacağını kaydeden Mayer, bu tarihten itibaren özel izin ve gerekli önemlerin alınması koşuluyla bin 250 kişinin katılabileceği gösterilerin de düzenlenebileceğini açıkladı.

Avusturya'da 14 Nisan'dan itibaren birçok alanda normalleşme adımları atan hükümete sanat çevreleri ağır eleştirilerde bulunmuş, kültür ve sanat faaliyetlerine kademeli de olsa izin verilmemesine tepki göstermişti. Bu tepkiler sonrasında hükümetin Kültür Sekreteri Ulrike Lunacek istifa etmek zorunda kalmıştı.

Macaristan ile Sırbistan arasındaki sınır iki ülke vatandaşlarına açıldı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, güneyde Sırbistan ile aralarındaki sınırı iki ülke vatandaşları için açtıklarını söyledi.

Sırbistan'ın geçen cuma günü aldığı karara, aynı şekilde karşılık verdiklerini aktaran Szijjarto, iki ülkede de salgının kontrol altına alındığını ve tedbirlerin gevşetilebileceğini bildirdi.

Vaka sayısının 3 bin 756 olduğu ülkede, 491 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 04:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor - Son Dakika

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