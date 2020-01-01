Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama - Son Dakika

Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama

6 saat önce

Londra, Berlin ve Paris, 2020'yı coşkuyla karşıladı.

Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama, System.String[]

Londra, Berlin ve Paris, 2020'yı coşkuyla karşıladı.


Uzun süredir Brexit ile gündemde olan Londra, Almanya'nın başkenti Berlin ve haftalardır Sarı Yelekliler'in eylemlerine sahne olan Paris, 2020'yı görsel şölenle kutladı. Londra, Berlin ve Paris'te kentin önemli meydanlarına akın eden yüzlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile "merhaba" dedi. Thames Nehri kıyısında toplanan yüzlerce kişi, geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerini sevdiklerine sarılarak kutladı.


Grevlerin gölgesinde yeni yıl kutlamaları


Paris ise Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformu kararın ardından başlayan grevlerin gölgesinde 2020'yi karşıladı. Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında yüzlerce kişi Champs-Elysees Caddesi'ne akın etti. Işık ve havai fişek gösteri altında 2019'u geride bırakan Parisliler, sabaha kadar eğlendi.


Almanya'nın başkenti Berlin'de ise yeni yıl kutlamalarının adresi Brandenburg Kapısı oldu. TSİ 02.00'da 2020 yılına "merhaba" diyen Berlinliler, havai fişek gösterisi ile yeni yılı kutladı. - LONDRA

Berlin, Londra, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı
Picasso'nun 157 milyon TL değer biçilen tablosu bir genç tarafından kasten yırtıldı Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:21 Jasat, fabrikaları iletişimsiz bırakan 'kablo faresi'ni yakaladı - Son Dakika
17:21 Sivas kangal termik santrali'ne 'filtre' mührü-arşiv - Son Dakika
17:20 Mehmet Akif Üstündağ: "Olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz" - Son Dakika
17:20 Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını - Son Dakika
17:20 Özalp'ta öğrenciler Kaymakam Çelik'le röportaj yaptı - Son Dakika
17:10 Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
16:24 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 17:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]