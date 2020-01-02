Avrupa'yı son 10 senede değiştiren en büyük 10 olay - Son Dakika
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Avrupa'yı son 10 senede değiştiren en büyük 10 olay

6 saat önce

Avrupa'da son 10 sene içerisinde siyasi ve sosyal yönüyle çok çalkantılı bir dönem geride kaldı

Avrupa'yı son 10 senede değiştiren en büyük 10 olay, System.String[]

Avrupa'da son 10 sene içerisinde siyasi ve sosyal yönüyle çok çalkantılı bir dönem geride kaldı. Dünya'da yaşanan iç savaş ve göç dalgasından en çok etkilenen coğrafyaların başında Avrupa yer aldı. Suriye'li birçok mülteci Türkiye ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya akın etti. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, Ukrayna'da yaşanan Maydan olayları, Malta'da devlet ve iş insanları arasındaki gizli ilişkileri açığa çıkaran gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesi, Paris, Berlin, Londra ve Nice'de yaşanan terör olayları tüm kıta Avrupa'sında derin yaralar açarken, iklim krizi ve Paris COP 25 Antlaşması birçok ülkede olduğu gibi Avrupa'nın siyasi yönetmeliğinde büyük değişikliklere neden oldu.


Son 10 senede Avrupa'yı en çok etkileyen olayları ve gelişmeleri euronews okuyucuları için derledik.

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Suriye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:07 
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