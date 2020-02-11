Avukat Mustafa Doğan İnal'a yönelik

"Habersol" isimli internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç'ün, avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Uğur Güç katıldı. Müşteki avukatı Mustafa Doğan İnal da duruşmada hazır bulundu. Tarafları çok sayıda avukat temsil etti.

Savunma yapan Güç, "habersol" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu belirterek, "Olay tarihinden önce, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında yapılan yargılamanın duruşmasında müşteki Mustafa Doğan İnal'ın, 'Bu yazı iğrenç bir paçavradır, faşist, kindar ve iğrenç iftiraların mahkeme nezdinde cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklindeki sözlerini değerlendiren bir yazı, internet sitemizde bir muhabir tarafından yazıldı. Bu yazıda, müştekiye ait bu beyanları küfür olarak nitelendirildiği ve küfürbaz avukat ifadesi de bu yazıda bu nedenle kullanıldı. Müştekinin başka zamanlarda başka sebeplerle küfür içeren ifadeler kullandığını da öğrendik." diye konuştu.

Beyanı sorulan müşteki Mustafa Doğan İnal ise şunları kaydetti:

"Işıl Özgentürk isimli Cumhuriyet yazarı bir yazısında, halkın başörtülü kesimiyle ilgili 'fahişe' tanımlamasını kullanmıştı. Ben bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuştum. Benim söz konusu beyanlarım, bu suç duyurusu üzerine açılan davanın ikinci celsesinde kullandığım beyanlardır. Bu beyanları söylediğimi kabul ediyorum. Bunu söyleyiş sebebim, toplumda huzursuzluğa ve çatışmaya yol açacak, başörtülülerin 'fahişe' olarak nitelendirildiği konuşmayı eleştirmek amacıyla söylediğim sözlerdir. Yaptığım eleştiri üzerine avukatlık kimliğimi de öne çıkartacak şekilde kullanılan 'küfürbaz avukat' sözü tarafıma hakaret niteliğindedir."

İnal'ın avukatlarının davaya müdahillik talebini kabul eden mahkeme, şikayetçi Mustafa Doğan İnal'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliğine karar verdi.

Müdahil avukatı Ömer Faruk Karagüzel, basının doğru haber yapmakla mükellef olduğunu ve "küfürbaz" sözünün hakaret suçunu teşkil ettiğini savunarak, diğer delilleri de sunmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara delillerini sunmaları ve beyan için süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra müşteki İnal'ın avukatlarından Ömer Faruk Karagüzel tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesinden Işıl Özgentürk, başörtüsüne olan kini bir doz daha yükseltip başörtülülerin tamamına karşı çok ağır ithamlarda bulunarak, dava konusu ifadeleri yazdı. Bu yazıda şahıs, toplumun bir kesimine yönelik kin ve nefretini kusmuş, iğrençliği, insani ve temel bir hak olan ifade özgürlüğünün arkasına perdelemek istemiştir." denildi.

İnal'ın mahkemedeki ifadelerini haberleştiren "solhaber" isimli bir sitesinin, İnal'a "küfürbaz avukat" şeklinde ifadeyle hakaret içeren paylaşımda bulunulduğu dile getirilen açıklamada, bu hakaret karşısında İnal'ın anayasal hakkını kullanarak "habersol" hakkında dava açtığı hatırlatıldı.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "haber.sol.org.tr" adlı internet sitesinde, "Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası" başlıklı haber yayımlandığı ve haber içeriğinde, bahse konu davaya katılan avukat Mustafa Doğan İnal'a hitaben yazılar yazıldığının görüldüğü belirtiliyor.

Şüphelinin eyleminin, müştekiye yönelik aşağılama ve tahkir kastıyla yapıldığı, düşünce ve eleştiri kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarılan iddianamede, eylemin yöneldiği müştekinin avukat olarak görev yapması, avukatlık görevinin kamu görevi niteliğini haiz olması ve eylemin müştekinin avukatlık görevi kapsamında gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Eylemin, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, "habersol" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü şüpheli Uğur Güç'ün, "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.