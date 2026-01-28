İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden avukat Taylan Hallıoğlu'nun (38) cenazesi toprağa verildi.
Hallıoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ödemiş ilçesindeki Köşebaşı Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Hallıoğlu'nun cenazesi, Zungurlu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Hallıoğlu'nun ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Olay
B.Y. idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, dün Ocaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu'na çarpmış, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu hayatını kaybetmişti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü B.Y, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Avukat Taylan Hallıoğlu'nun Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?