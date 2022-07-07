Avukatı ve kendisine dava açan kadını öldüren şahıstan itiraf: 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle cinayeti işledim - Son Dakika
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Avukatı ve kendisine dava açan kadını öldüren şahıstan itiraf: 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle cinayeti işledim

07.07.2022 15:54

Avukat Servet Bakırtaş'ı ve kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu'nun cinayeti 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle işlediği bildirildi. Türkoğlu, ifadesinde, "Bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim." diyerek işlediği cinayetleri itiraf etti.

Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti.

ÖNCE AVUKATI SONRA DAVACIYI ÖLDÜRDÜ

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Olayın faili Abdullah Türkoğlu'nun 2014 yılında aynı pasajda işyeri bulunan Öznur Tufan'ın yeğeni Burak O. ile kavga ettiği ardından onu yaraladığı için 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldığı tespit edildi. Bu olayın ardından Tufan ailesinin Abdullah Türkoğlu aleyhine 930 bin liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

"DAVAYI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin Öznur Tufan'ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim." dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.

"BANA YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKECEKLERİNİ SÖYLEDİM"

Şüpheli Abdullah Türkoğlu, 2019 yılında kendisine bir silah satın aldığını, cinayet işlemeye ise olay günü yataktan kalktığında karar verdiğini söyledi. Şüphelinin bayram tatili nedeniyle daha sonra bulamayacağını düşündüğü Avukat Servet Bakırtaş'ın bürosuna gittiği ve müşteri olarak içeri girdiği öğrenildi. Şüpheli Abdullah Türkoğlu "İçeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım. Yere düşünce silahı elimde tuttuğum poşetin içine geri koyarak oradan ayrıldım." dediği öğrenildi.

"ÖZNUR TUFAN'A HİÇBİR SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİM"

Bu olayın ardından Büyükçekmece'de bulunan spotçular çarsına gittiğini anlatan Abdullah Türkoğlu "Burada Öznur Tufan'ı aradım. Daha sonra onu bir dükkanın içinde gördüm. Hiçbir şey söylemeden ona yaklaşıp ateş ettim. Kaçmaya çalışırken esnafın müdahalesiyle yere düşünce yakalandım." dediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah Türkoğlu geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukatı ve kendisine dava açan kadını öldüren şahıstan itiraf: 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle cinayeti işledim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukatı ve kendisine dava açan kadını öldüren şahıstan itiraf: 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle cinayeti işledim - Son Dakika
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