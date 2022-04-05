Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu - Son Dakika
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Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu

05.04.2022 21:23
Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu

Ankara 2 No'lu Baro üyeleri, iftarda bir araya geldi.

Ankara 2 No'lu Baro üyeleri, iftarda bir araya geldi.

Dikmen Hakimevi'ndeki iftar programına, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile bazı AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda avukat katıldı.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, "5 Nisan Avukatlar Günü"nde meslektaşlarıyla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Korkmaz, adaletin tesisinde önemli bir görevi yerine getiren avukatların, yargının üç sacayağından biri olan savunma hakkının temsilcisi olduklarını vurguladı.

Yasa değişikliğinden sonra zorlu bir sürecin ardından meslektaşlarıyla Ankara 2 No'lu Baro'yu kurduklarını anlatan Korkmaz, her geçen yeni üyelerle daha güçlendiklerini kaydetti.

Kuruluşun üçüncü ayını geride bırakan baronun bu süreçte neler yaptığına değinen Korkmaz, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Ankara'daki birçok üniversite ile iş birliği anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

Kurumsallaşma kapsamında Ankara Adliyesinin yanı sıra hukuk ve iş mahkemelerinin bulunduğu ek binalarda baro ofislerini açtıklarını anlatan Korkmaz, ayrıca Ankara'nın bütün ilçelerindeki adliyelerde 2 No'lu Baro'ya ait birimler kurduklarını da söyledi.

Baroların, demokrasilerin vazgeçilmez kurumları olduklarına dikkati çeken Korkmaz, şunları kaydetti:

"Meslek kuruluşu olduğunu bilen, meslektaşları için çırpınan, kendimizin ve çocuklarımızın rızkına vesile olan mesleğimizi, insanlığın en saygın, en köklü mesleklerinden olan savunma mesleğini yücelten bir yaklaşımla, özgür bir ruhla ön yargılardan uzak, şeffaf, herkesi kucaklayan, samimi bir yaklaşımla fark ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizin 12. büyük barosu olmakla yetinmeden, ülkemizdeki tüm avukat meslektaşlarım adına da bu haykırışımızı dile getiriyoruz. Zira başkent barosu olmak apayrı bir sorumluluk yüklüyor bizlere ve biz bunun bilincindeyiz."

İftarın ardından meslekte 20 yılını tamamlayan avukatlara plaket verildi.

Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu
Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu
Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukatlar Ankara 2 No'lu Baro'nun iftarında buluştu - Son Dakika


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