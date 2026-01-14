Avukatlar CMK Ücretlerine Tepki Gösterdi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Çağdaş Avukatlar Derneği (ÇAVDER) Malatya Şubesi, 2026 yılı CMK ücret tarifesine tepki gösterdi. Şube adına açıklama yapan avukat Ferhat Duran, "Bu koşullar altında CMK ücretlerinin asgari ücret tarifesinin dahi altına çekilmesi, savunma makamının sistemli ve kurumsal olarak yoksullaştırılması anlamına gelmektedir. Avukat yoksullaştırılarak savunma güçlendirilemez. Savunma, bütçe açığını kapatma aracı değildir. Adalet, değersizleştirilen emekle tesis edilemez" dedi.

ÇAVDER Malatya Şubesi, yeni CMK ücret tarifesine Malatya Adliyesi önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Şube adına açıklama yapan Ferhat Duran, tarifenin savunma makamının taşıdığı sorumluluğu karşılamaktan uzak olduğunu, avukatlık emeğini yok saydığını söyledi. Duran, şunları kaydetti:

"Bu ücretlerle CMK sisteminin sürdürülmesi mümkün değil"

"CMK görevi; kolluk aşamasından başlayarak savcılıkta, sulh ceza hakimliklerinde ve mahkemelerde sürdürülen; özgürlüğü, itibarı ve geleceği tehlike altında olan yurttaşların savunulmasını kapsayan zorunlu bir kamu hizmetidir. Bu görev, mesai saatleriyle sınırlı olmayıp gece, hafta sonu ve tatil gözetmeksizin yerine getirilmektedir. Buna rağmen açıklanan 2026 yılı CMK ücretleri; zaman, emek, ulaşım, büro giderleri ve ağır mesleki sorumluluklar karşısında kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Açıklanan ücretler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin dahi çok altında bırakılarak CMK görevini sürdürülemez hale getirmiştir.

Öte yandan açık bir gerçek daha vardır: Bugün gelinen noktada Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dahi, artan kiralar, vergi yükü, büro giderleri ve yaşam maliyetleri karşısında mesleğin sağlıklı biçimde sürdürülmesini sağlayamamaktadır. Bu koşullar altında CMK ücretlerinin asgari ücret tarifesinin dahi altına çekilmesi, savunma makamının sistemli ve kurumsal olarak yoksullaştırılması anlamına gelmektedir.

"Avukat yoksullaştırılarak savunma güçlendirilemez"

Avukat yoksullaştırılarak savunma güçlendirilemez. Savunma, bütçe açığını kapatma aracı değildir. Adalet, değersizleştirilen emekle tesis edilemez. Bu anlamda bugün burada yalnızca avukatların ekonomik haklarını değil, herkes için adil yargılanma hakkını savunuyoruz.

Açık ve net ifade ediyoruz: Bu ücretlerle CMK sisteminin sürdürülmesi mümkün değildir.

Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki; Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, CMK ücretlerini belirlerken savunmanın kamusal niteliğini ve sosyal devlet ilkesini göz ardı etmekte, avukat emeğini bir bütçe kalemi olarak görmeye devam etmektedir. Savunma hizmetinin sürdürülebilirliği, bu yaklaşım altında her geçen gün daha da zedelenmektedir.

"Türkiye Barolar Birliği, CMK Ücret Tarifesi belirlenirken sembolik değil, etkin rol üstlenmeli"

Bu nedenle; Türkiye Barolar Birliği'ni, CMK Ücret Tarifesi belirlenirken sembolik değil, etkin ve belirleyici bir rol üstlenmeye, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı, CMK ücretlerini angarya niteliğinden çıkaracak, emeğin karşılığını verecek ve düzenli ödemeyi esas alan bir anlayışla yeniden belirlemeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, CMK sisteminin yapısal sorunlarını (KDV uygulaması, tarifenin barolar ve TBB'nin katılımıyla belirlenmesi, ödeme güvenceleri gibi) ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri derhal hayata geçirmeye davet ediyoruz."