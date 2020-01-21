Avustralya Açık ilk turunda favoriler kayıpsız - Son Dakika
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Avustralya Açık ilk turunda favoriler kayıpsız

6 saat önce

Avustralya Açık’ta iki günü geride bıraktık. Bu iki günde ilk tur maçları sonuçlandı.

Avustralya Açık ilk turunda favoriler kayıpsız, System.String[]

Avustralya Açık’ta iki günü geride bıraktık. Bu iki günde ilk tur maçları sonuçlandı. Erkeklerde ve kadınlarda 32’şer seri başından elenen isimler olsa da ilk 10 seri toplamda 20 raket de yoluna devam ediyor.

Erkeklerde dünya bir numarası ve bir numaralı seri başı Rafael Nadal, ilk turda yalnızca beş oyun kaybederek 3-0 ile kazandı. İki numaralı seri başı Novak Djokovic, bir set kaybetmesine rağmen adını ikinci tura yazdırdı. Keza üç numaralı seri başı Roger Federer de set kaybetmedi ve ikinci tura yükseldi.

Diğer ilk 10 seri başlarından Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Roberto Bautista Agut ve Gael Monfils de maçlarını kazandı.

Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da ilk 10 seri başından elenen olmadı. Dünya bir numarası ve bir numaralı seri başı Ash Barty, bir set kaybetse de kazanmayı bildi. Barty’nin yanı sıra, ilk 10’daki diğer seri başlarından Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Petra Kvitova, Serena Williams, Kiki Bertens ve Madison Keys de ikinci tura yükseldi.

Avustralya Açık’ta önümüzdeki iki gün boyunca ikinci tur maçları oynanacak. Bu hafta sonuna dek üçüncü tur maçlarının tamamı ve dördüncü tur maçlarının bi kısmı tamamlanmış olacak. Çeyrek final ve sonrasındaki heyecan için gelecek hafta başını beklemek gerekecek.

Rafael Nadal, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:14 
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