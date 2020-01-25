Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem, 4. tura çıktı - Son Dakika
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Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem, 4. tura çıktı

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 4. tura yükseldi.

Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem, 4. tura çıktı, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

33 yaşındaki Nadal, dünya klasmanında 30. sırada yer alan vatandaşı Pablo Carreno Busta'yı 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 4. turda Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak.

5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, üçüncü tur mücadelesinde ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yendi. Thiem, Fransız Gael Monfils ile eşleşti.

10 numaralı seribaşı Monfils de Letonyalı Ernests Gulbis'i 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Bencic ve Pliskova'dan erken veda

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile 6 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Pliskova, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup olurken, Bencic ise Estonyalı Anett Kontaveit'e 6-0 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi.

4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Kazak rakibi Yulia Putintseva'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Halep, 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.

Rafael Nadal, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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