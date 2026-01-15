Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya\'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
15.01.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da, 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenleme kapsamında Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağının Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesabın kapatıldığı bildirildi.

ÜLKEDE 4,7 MİLYON HESAP KAPATILDI

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların "teşvik edici" olduğunu söyledi. İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak'ta yasa kapsamında Avustralya'da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Avustralya, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Güncel, Aralık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:31:17. #7.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.