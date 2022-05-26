Avustralya'da 20 yıl içinde nesli tükenebilecek 63 hayvan türü tespit edildi - Son Dakika
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Avustralya'da 20 yıl içinde nesli tükenebilecek 63 hayvan türü tespit edildi

26.05.2022 14:03
Avustralya'da 20 yıl içinde nesli tükenebilecek 63 hayvan türü tespit edildi

Avustralya'da araştırmacılar, 20 yıl içinde nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek 63 hayvan türü tespit etti.

Avustralya'da araştırmacılar, 20 yıl içinde nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek 63 hayvan türü tespit etti.

Ülke basınındaki habere göre, Charles Darwin Üniversitesinden (CDU) bir ekip, 2041 yılına kadar neslinin tükenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündükleri 63 omurgalı hayvan saptadı.

Araştırmada sınırlı koruma çabalarıyla bile 21 balık, 12 kuş, 6 memeli, 4 kurbağa ve 4 sürüngen dahil olmak üzere 47 türün kurtarılabileceği belirtildi.

Bu 47 türün yaklaşık yarısının doğal koruma alanlarında yaşadığına işaret edilen araştırmada, bunun da küçük hedefli koruma çabalarının yeterli olacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Araştırmada 5 sürüngen, 4 kuş, 4 kurbağa, 2 memeli ve bir balık türünün neslinin tükenmekten kurtarılmasının ise zor olduğu vurgulandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel, Son Dakika

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