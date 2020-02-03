Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60’ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı

Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60'ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı.


Olay yerindekilerin ifadesine göre bazı koalalar dozer darbesi ile ölürken, bazıları da ağaçlarda açlıktan yaşamını yitirdi.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 
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