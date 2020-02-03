Son Dakika › Dünya › Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika Dünya
Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
6 saat önce
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60’ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60'ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı.
Olay yerindekilerin ifadesine göre bazı koalalar dozer darbesi ile ölürken, bazıları da ağaçlarda açlıktan yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38
Son Dakika Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü