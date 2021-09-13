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Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor

13.09.2021 06:35
Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlere rağmen can kayıplarının ve vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı Avustralya'da, son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 1745 kişi virüse yakalandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlere rağmen can kayıplarının ve vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı Avustralya'da, son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 1745 kişi virüse yakalandı.

Delta varyantının etkisindeki Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, can kayıplarıyla birlikte yeni vakalardaki artış sürerken, son 24 saate virüsten ölüm bildirilmeyen Victoria, Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Queensland eyaletlerinde yüzlerce Avustralyalıya Kovid-19 teşhisi konuldu.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantıyla mücadelenin sıkı tedbirlerle devam ettiği NSW'de 7 kişi daha yaşamını yitirdi, 1257 kişi virüse yakalandı.

Kovid-19'dan 2020 yılında sadece 53 kişinin hayatını kaybettiği NSW'de, Haziran 2021'de başlayan Delta varyantıyla birlikte virüsten ölenlerin sayısı 240'a yükseldi.

Gece sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmanın uygulandığı Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 473, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 13 ve yasakların kaldırıldığı Queensland eyaletinde 2 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları 1100'e çıktı

Ülkede Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'den bu yana ülke sınırlarını, vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere kapatan Avustralya'da, virüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan Victoria'da 824, NSW'de 240, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 7, Güney Avustralya'da 4 ve ACT'de 3 kişi hayatını kaybederken, Kuzey Bölgesi'nde bugüne kadar virüsten can kaybı yaşanmadı.

Avustralya'da, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 75 bin 342 kişi virüse yakalandı.

Toplam 38 bin 71 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 259'u yoğun bakımda olmak üzere 1361 kişi hastanede tedavi görüyor.

Öte yandan yürürlükteki sıkı Kovid-19 yasaklarının hafifletilmesinin, tam aşılama oranlarına bağlı olduğu ülkede, aşının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 66,8, ikinci dozu da vurduranların oranı yüzde 42,3 oldu.

Federal Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, aşının iki dozunu da yaptıranların oranı yüzde 80'e ulaştığında yürürlükteki yasakların kaldırılacağı açıklanmıştı.

Yeni Zelanda'da 33 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3'ü ülkeye dönen vatandaşlar olmak üzere, toplam 36 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Yeni vakalarla birlikte toplam 614 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 21 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 949 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi.

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Queensland, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor - Son Dakika
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