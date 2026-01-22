AVUSTRALYA'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir kasabada düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Lake Cargelligo kasabasında yerel saatle 17.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Avustralya'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?