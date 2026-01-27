Avustralya'dan İslam Karşıtı Fenomene Vize İptali - Son Dakika
Avustralya'dan İslam Karşıtı Fenomene Vize İptali

27.01.2026 12:20
Avustralya, nefret söylemleri yürüten Sammy Yahood'un vizesini iptal etti, tepkiler yükseldi.

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood'un vizesini iptal etti.

Avustralya'dan nefret söylemlerine karşı tavrını net bir şekilde gösteriyor. Hükümet, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood'un vizesini iptal etti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, ülkeye gelmek isteyenlerin doğru vizeyle ve doğru sebeplerle gelmesi gerektiğini belirterek, "Nefret yaymak ülkeye gelmek için doğru bir amaç değildir" dedi.

İslam için "iğrenç bir ideoloji" dedi

Sammy Yahood ise İslam'ı "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirmesinin ardından dün vizesinin iptal edildiğini açıkladı. İsrail'den Abu Dabi'ye uçan, ancak Avustralya uçuşuna izin verilmediğini belirten Yahood, sosyal medyadan "Bu, zorbalık, sansür ve kontrol hikayesidir" diye paylaşım yaptı.

Avustralya Yahudi Derneği, başbakana tepki gösterdi

Muhafazakar Avustralya Yahudi Derneği, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vize kararını "şiddetle kınadığını" açıkladı. Derneğin Başkanı Robert Gregory yaptığı açıklamada, "Bondi katliamının dehşeti ve hükümetin gecikmiş özrüne rağmen, Albanese hükümetinin değişmediğine ve hiçbir zaman samimi olmadığına dair Yahudi topluluğu içinde derin kaygıları pekiştiriyor" ifadelerini kullandı. - CANBERRA

Kaynak: İHA

