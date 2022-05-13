Avustralya'nın Genetik Çalışmasında Migren ve Alzheimer ile Bağlantılı Proteinler Tanımlandı - Son Dakika
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Avustralya'nın Genetik Çalışmasında Migren ve Alzheimer ile Bağlantılı Proteinler Tanımlandı

13.05.2022 13:21
Avustralya'nın Genetik Çalışmasında Migren ve Alzheimer ile Bağlantılı Proteinler Tanımlandı

SİDNEY, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, migrenlere neden olan ve Alzheimer hastalığı ile ortak bir bağlantısı bulunan kan proteinlerini buldu ve bu proteinlerin mevcut terapötiklerin yeniden işlevlendirilmesiyle önlenebilmesinin mümkün olduğunu ortaya çıkardı.

SİDNEY, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, migrenlere neden olan ve Alzheimer hastalığı ile ortak bir bağlantısı bulunan kan proteinlerini buldu ve bu proteinlerin mevcut terapötiklerin yeniden işlevlendirilmesiyle önlenebilmesinin mümkün olduğunu ortaya çıkardı. Nature Communications'da yayınlanan ve Perşembe günü halka açıklanan çalışma, Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden (QUT) araştırmacılar tarafından yürütüldü. Çalışmada, Mart 2016 ile Ekim 2020 arasında yayınlanan altı araştırmadan 4.625 proteinin kan seviyeleri için genom çapında ilişkilendirme çalışması (GWAS) istatistikleri kullanıldı ve migren riski ile beş kan proteini arasındaki nedensel genetik bağlantılar belirlendi.

QUT Genomik ve Kişiselleştirilmiş Sağlık Merkezi'nden Profesör Dale Nyholt, migrenli katılımcıların daha yüksek DKK1 ve PDGFB kan proteinlerine ve daha düşük FARS2, GSTA4 ve CHIC2 seviyelerine sahip olduğunu ve bunun da migren riskini nedensel olarak artırdığını söyledi. Nyholt, daha yüksek seviyelerde kan proteinleri DKK1 ve PDGFB biyolojik sinyalleri hücrelere ileten ve beyin kireçlenmesine ve iltihaplanmaya yol açabilecek yolları inhibe ederken, daha düşük antioksidan FARS2, GSTA4 ve CHIC2 seviyelerinin de migrenle bağlantılı iltihaplanmaya neden olduğunu söyledi. Bu beş protein arasında, DKK1'in risk artırıcı etkisi ayrıca migren, Alzheimer hastalığı ve serebral amiloid anjiyopati arasında daha önce bildirilen ilişkiler arasında bir mekanik bağlantı sağlama potansiyeli de bulunuyor.

Nyholt, "Özellikle, daha yüksek DKK1 seviyelerinin migren riski üzerindeki güçlü nedensel etkisine dair bulgumuz, Alzheimer hastalığı ve serebral amiloid anjiyopatide gözlemlendiği gibi Wnt sinyallemesindeki bir azalmayla bağlantılı olabilir." dedi. "Serebral amiloid anjiyopati, Alzheimer hastalığına neden olduğu bilinen beyin arterlerinde protein birikmesidir ve Wnt sinyalinin azalmasının da bir fare modelinde nöropatik ağrıyı artırdığı gösterilmiştir."

Nyholt, bunun, beyindeki Wnt/beta-katenin sinyalini geri kazandıran Wnt aktivatörleri olarak adlandırılan Alzheimer hastalığı için önerilen tedavilerin migren tedavisi için yeni terapötik araçları temsil edebileceği anlamına geldiğini söyledi. Nyholt, "İyi haber şu ki, Alzheimer tedavisi için artan DKK1'i hedefleyen bazı terapi geliştirmeleri ve bu terapiyi migren için yeniden işlevlendirme potansiyeli şimdiden mevcut" dedi.

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Alzheimer, Genetik, Sydney, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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