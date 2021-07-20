Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde Kovid-19 nedeniyle kapalı camilerde bayram namazı kılınamadı - Son Dakika

Avustralya'nın en büyük iki kenti Sydney ve Melbourne'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ibadete kapalı camilerde Kurban Bayramı namazı kılınamadı.

Kovid-19 kısıtlamalarının daha hafif uygulandığı Batı Avustralya, Queensland, Tazmanya ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar bayram namazını eda etti.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletindeki Müslümanlar ise camilerde bayram namazını kılamadı.

25 milyon 790 bin kişilik ülke nüfusunun 10 milyondan fazlasını barındıran Avustralya'nın en büyük iki kenti NSW'nin başkenti Sydney ve Victoria'nın başkenti Melbourne'da Kovid-19'un Delta varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış yüzünden camiler ibadete kaplatılmış durumda.

Sydney ve Melbourne'da evlerinde kapalı kalan on binlerce Müslüman, sosyal medyada canlı yayımlanan bayram vaazı ve hutbesini izledi.

Avustralyalı Türklerden Elif Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda camilerin kapalı kalmasının çok üzücü olduğunu belirterek, "Bayram namazları her zaman kılınıyordu, herkes mutluydu. Allah biz affetsin, bütün hastalıklardan korusun, bir daha böyle bir şey yaşanmasın, dünyada yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda Kovid-19'un Delta varyantının etkili olduğu Avustralya'da son 24 saatte 101 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu, virüse yakalanan 32 bin 120 kişiden 915'i hayatını kaybetti.

Halen 1267 aktif vakanın bulunduğu ülkede Kovid-19 nedeniyle hastalanan 128 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.