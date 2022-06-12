Avustralya Savunma Bakanı Marles, Çinli mevkidaşı Vey ile Singapur'da bir araya geldi

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile Singapur'da bir araya geldi.

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Marles ve Vey, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumu kapsamında bulundukları Singapur'da görüştü.

Böylelikle, son yıllarda ilişkilerinin kötüye gitmesiyle 2020 başından bu yana hiçbir üst düzey temasta bulunmayan Avustralyalı ve Çinli üst düzey yetkililer, ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş oldu.

Bakan Marles, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avustralya'yı endişelendiren konuları masaya yatırdıklarını belirtti.

Görüşmeyi "kritik bir ilk adım" olarak niteleyen Marles, iki ülke arasındaki ilişkilerin karışık olduğunu ve bu nedenle şimdi diyaloğa girmelerinin oldukça önem taşıdığını ifade etti.

Marles, ülkede mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından kurulan hükümette savunma bakanı olarak yer almıştı.

Asya basınındaki haberlerde, üst düzey temasların askıya alındığı 2,5 yıllık sürenin ardından yapılan bu görüşme, Avustralya ve Çin ilişkilerinin yumuşaması sinyali olarak değerlendirildi.

Çin'in Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda hiçbir üst düzey temasta bulunulmayacak kadar kötüleşti.

Çin ile Avustralya arasında 2020'de siyasi ve ticari sorunlar yaşanmıştı.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Bu sorunların ardından Pekin yönetimi, Kasım 2020'de Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.