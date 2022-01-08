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MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika

MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor

08.01.2022 15:42

Kovid-19 aşısından muafiyet belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'da vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'e destek gösterileri sürüyor.

Kovid-19 aşısından muafiyet belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'da vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'e destek gösterileri sürüyor.

Melbourne'un Carlton semtindeki otelin önünde sabah saatlerinde toplanan az sayıdaki Sırp kökenli Avustralyalı, taşıdıkları Sırbistan bayraklarıyla sloganlar atarak Djokovic'e desteklerini sürdürdü.

Djokovic'in tutulduğu otelin önünden gün boyu ayrılmayan hayranları, Sırpça müzikler eşleğinde dans edip şarkılar söyledi.

Öte yandan binlerce aşı karşıtı protestocunun kısıtlamalara karşı Melbourne kent merkezinde düzenlediği gösterinin bitmesiyle bazı göstericiler de söz konusu otele gelerek teniste tek erkeklerin dünya 1 numarası Djokovic'e destek verdi.

Aşı karşıtı gösteriye katıldıktan sonra otel önüne gelenlerden Alyssa Fua, AA muhabirine yaptığı açıklamada "insanlığın özgürlüğü" için mücadele ettiğini söylediği Djokovic'e, Avrupa'da olduğu gibi Avustralya'da da daha fazla kişinin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Fua, "Kesinlikle Novak'a destek veriyorum insanlığın özgürlüğü için mücadele ediyor. Bu gösteriye katılan insanlar özgürlüğün ne demek olduğunu biliyor ve hükümetin yanlış kararlarıyla insan haklarını çalmaya çalıştığında da yozlaşarak kaybedeceğini biliyor." dedi.

Djokovic'in Avustralya hükümeti tarafından kötü gösterilmek için gözaltı merkezinde tutulduğunu ve "günah keçisi" olduğunu öne süren Fua, şunları kaydetti:

"Dünyanın bir numaralı tenisçisi ve Avustralya hükümeti ona bu şekilde davranıyor. Bu iğrenç bir şey, insan hakları ihlal ediliyor. Onu bu gözaltı merkezinden çıkarmamız lazım çünkü bir Avustralyalı olarak Avustralya hükümetinden ve onların bu olağanüstü tenisçiye olan davranışlarından tiksiniyorum. O hepimiz için konuşuyor. Biz bu şekilde haklarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Djokovic'in yanında durmaktan gurur duyuyorum ve onu yüzde yüz destekliyorum."

Polisin yoğun güvelik önlemi aldığı gösterilerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Djokovic'in durumunu mahkeme kararı belirleyecek

Avustralya'da kalıp kalmayacağı 10 Ocak Pazartesi federal mahkemenin vereceği kararla belirlenecek olan Djokovic'in bu tarihe kadar şu an tutulduğu otelde kalması bekleniyor.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.

Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor

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Avustralya, Tenis, Otel, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika


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