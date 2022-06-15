Avustralyalı Gökbilimciler Hızla Büyüyen Kara Delik Keşfetti - Son Dakika
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Avustralyalı Gökbilimciler Hızla Büyüyen Kara Delik Keşfetti

15.06.2022 10:55
Avustralyalı Gökbilimciler Hızla Büyüyen Kara Delik Keşfetti

SİDNEY, 15 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı gökbilimciler, son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği olduğuna inandıkları ve her saniye bir Dünya'ya eşdeğer miktar yuttuğu tahmin edilen bir kara delik keşfetti.

SİDNEY, 15 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı gökbilimciler, son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği olduğuna inandıkları ve her saniye bir Dünya'ya eşdeğer miktar yuttuğu tahmin edilen bir kara delik keşfetti. Gökbilimci ekip, Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyinde yer alan Siding Spring Gözlemevi'ndeki SkyMapper Southern Sky Survey teleskopunu kullanarak, süper büyük kütleli bir kara delik tarafından beslenen ve ışık saçan bir nesne olan son derece parlak bir kuasar saptadı.

Kara delikler, ışık da dahil olmak üzere etraflarındaki her şeyi girdaplarına çeken çok güçlü yerçekiminin olduğu son derece yoğun alanlardır. Bu, deliklerin aslında görünür olmadığı anlamına gelir, bu nedenle gökbilimciler, etraflarında dönen tüm maddeler sayesinde onların izini sürer. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden baş araştırmacı Christopher Onken, J1144 adlı en son bulgularını "samanlıkta çok büyük, beklenmedik bir iğne" olarak nitelendirdi.

Onken, Samanyolu'ndan gelen tüm ışıktan yaklaşık 7.000 kat daha parlak ve 3 milyar güneş kütlesine sahip J1144'ün varlığının, amatör gökbilimciler için bile görünür olmasına rağmen neden bu kadar uzun süre meçhul kaldığı sorusunu gündeme getirdiğini söyledi. Onken, Çarşamba günü Xinhua'ya, "Gökbilimciler 50 yıldan uzun bir süredir bunun gibi nesneleri arıyor. Daha sönük olan binlercesini buldular, ancak bu şaşırtıcı derecede parlak olan fark edilmeden kaçıp gitti" dedi ve gece gökyüzünde daha önce tam olarak incelenmemiş "küçük bir boşluk" olduğunu da sözlerine ekledi. Onken Çarşamba günü Guardian gazetesine de, "Tarihsel olarak, insanlar Samanyolu düzlemine çok yakın bakmaktan kaçındılar çünkü o kadar fazla yıldız var, o kadar fazla kirletici var ki daha uzakta bir şey bulmak çok zor olurdu" dedi.

Onken, Xinhua'ya, gök bilimcilerin yaklaşık 9.000 kara delik bildiğini ve ekibinin şimdiye kadar yaklaşık 80 tane keşfettiğini söyledi. "Bunun için çok heyecanlıyız, bu bulduğumuz diğerlerine benzemiyor" diyen Onken sözlerini, "Şimdi bunun neden farklı olduğunu anlamak istiyoruz. Bir felaket mi oldu? Belki de iki büyük galaksi birbirine çarptı ve onu beslemek için kara deliğe bir sürü malzeme akıttı" diyerek tamamladı. Ekibin J1144 hakkındaki raporu arXiv.org adlı internet sitesinde yayınlandı.

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Kaynak: Xinhua

Southern, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Gökbilimciler Hızla Büyüyen Kara Delik Keşfetti - Son Dakika

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