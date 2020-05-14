Avusturya Başbakanı Kurz'a Kovid-19 tepkisi - Son Dakika

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un uzun bir aradan sonra ülkenin Almanya sınırında yer alan Kleinwalsertal kasabasına yaptığı ziyaret sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaması tepkilere yol açtı.

Kurz'un Vorarlberg eyaletine bağlı Kleinwalsertal kasabasına yaptığı ziyarette, toplantı yasağı başta olmak üzere, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamasına muhalefet ve toplumun farklı kesimleri tepki gösterdi.

Normalleşmeye yönelik önemli adımların atıldığı ülkede Kurz'un her fırsatta yeni normalleşme olarak adlandırdığı, sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulması yönündeki açıklamalarını hatırlatan muhalefetteki Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) sözcülerinden Sepp Schellhorn, Başbakan'ın ziyaretine ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"Halkla dalga geçiliyor"

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jörg Leichtfried de salgın nedeniyle haftalardır uygulanan ve çok sayıda kişinin işini kaybetmesine ya da çeşitli sıkıntılar yaşamasına yol açan tedbirlere Başbakan'ın uymamasının halkla dalga geçmek anlamına geldiğini söyledi.

Leichtfried, NEOS Partisi milletvekilleriyle söz konusu ziyarete ilişkin İçişleri Bakanı ve Başbakan'ın yanıtlaması için meclise soru yönelteceklerini açıkladı.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de Başbakan'ın kurallara uymadığına dikkati çekerek virüsle mücadele kapsamında alınan bazı önlemlerin çok daha hızlı kaldırılması çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan eleştirilere açıklama

Bu arada Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin halkın ilgisi nedeniyle öngörülenden farklı gerçekleştiği belirtilerek ziyaret sırasında yer yer sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uyulamadığı kabul edildi.

Ancak maske kullanımının yalnız kapalı alanlarda zorunlu olduğu hatırlatılarak Başbakan'ın dışarıda maske kullanmadığı belirtildi.

Başbakan Sebastian Kurz, dün yaklaşık 10 hafta aradan sonra ilk ziyaretini Almanya sınırındaki Kleinwalsertal kasabasına gerçekleştirmiş, burada 15 Haziran'da açılacak Almanya-Avusturya sınırına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bazı tedbirlerin 14 Nisan'dan itibaren gevşetilmeye başlandığı ülkede hükümet özellikle yeni normalleşme olarak adlandırdığı maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde sıklıkla uyarılarda bulunuyor.