Avusturya Büyükelçisi Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avusturya Büyükelçisi Kayseri'yi Ziyaret Etti

Avusturya Büyükelçisi Kayseri\'yi Ziyaret Etti
11.02.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Juen, Kayseri'ye gelerek Başkan Büyükkılıç ile buluştu, kentin kültürel yapısını keşfetti.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında Kayseri'ye gelen Juen ve Avusturya'nın İstanbul Ticaret Ataşesi Gerhard Lackner'i makamında ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı Juen'e teşekkür etti.

Kentin tarihi ve kültürel özelliklerini anlatan Büyükkılıç, "Kayseri, uluslararası özellikleri ile ön plana çıkan önemli bir merkez. Bu güzel şehrimizde sizleri görmek, şehrimizin tanıtımına vesile olmanız hem de bu güzel ortamda tekrar şehrimizi, bizleri tanımanız bizler için anlamlı ve önemli." ifadelerini kullandı.

Juen de misafirperverliği için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra Juen'e Kültepe Kaniş-Karum'da çıkan tarihi tabletlerin replikasını hediye etti.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen de katıldı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Diplomasi, Avusturya, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya Büyükelçisi Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:31:35. #7.11#
SON DAKİKA: Avusturya Büyükelçisi Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.