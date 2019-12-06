Avusturya'da nükleer madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avusturya ve Moldova güvenlik birimlerinin koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda, nükleer madde transferi ve ticareti yapan 3 kişinin Viyana'da yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, operasyonun nükleer muhafaza kabı satmaya çalışan bir çetenin fark edilmesiyle başladığı ve askeri mühimmat olduğu düşünülen 3 milyon avro değerinde radyolojik maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, artan savaşlar ve silahlı çatışmalar sebebiyle nükleer ve radyolojik madde ticaretinin Avrupa Birliğinin (AB) güvenliği için risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.