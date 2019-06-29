Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in
16 dakika önce
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:38 Kaynak: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda sezonun 9. yarışı Avusturya
Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fransız pilot Leclerc, 1.03.003'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes
'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton
, 1.03.262'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull
'un Hollandalı pilotu Max Verstappen
de 1.03.439 ile üçüncülüğü elde etti.
Avusturya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
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