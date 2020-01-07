Avusturya'da yeni hükümet göreve başladı - Son Dakika

Avusturya'da Sebastian Kurz başkanlığındaki koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı.



Avusturya Cumhurbaşkanlığında düzenlenen yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümetin görevini sonlandırarak yeni koalisyon hükümetini oluşturan bakanlar kurulunu onayladı. Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÖVP, 12 Kasım'da Yeşiller Partisi ile doğrudan görüşmelere başlamış ve 1 Ocak'ta iki partinin koalisyon hükümeti için uzlaştıkları açıklamasının ardından 100 gün sonra bugün Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi'nin (Die Grünen) oluşturduğu koalisyon hükümetinin üyeleri yemin ederek göreve başladı.



Avusturya Mavi -Yeşil Koalisyon kabine üyeleri:



Halk Partisi ÖVP bakanları Maliye Bakanı Gernot Blümel, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Eğitim Bakanı Heinz Famann, Tarım Bakanı Elisabeth Köstinger, Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Çalışma ve Aile İşleri Bakanı Christine Karsch Yeşil Çevre Bakanlığında Dışişleri Bakanı olarak Magnus Brunner. Yeşil hükümet ekibi Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, Çevre ve Altyapı Bakanı Leonore Gewessler, Sosyal Bakan Rudolf Anschober, Adalet Bakanı Alma Zadiç ve Dışişleri Bakanı Ulrike Lunacek'ten oluşuyor.



"Güç, amaç değil araçtır"



Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, kurulan yeni hükümete hem kendi içinde hem de diğer siyasi paydaşlarla diyalog içinde olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Şu an güç sizin elinizde. Politikada, güç yasal ve olması gereken bir unsurdur ancak kontrol ve dengeye ihtiyaç duyar, güç hedef değil, araçtır. Demokratik seçimlerle belli bir süreliğine elde ettiğiniz bu gücü, ülkemizin insanlarına hizmet etmek için bir araç olarak görmeli, liberal ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasimizi daha ileriye taşımak için çalışmalısınız" dedi.



İlk Bakanlar Kurulu toplantısı çarşamba günü



Yeni koalisyon hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısını Çarşamba günü yapacak, Başbakan Kurz'un Ulusal Konsey'deki hükümet açıklaması Perşembe veya Cuma günleri takip edecek. - VİYANA