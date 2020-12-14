Axess'liler bu yıl da 300 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor - Son Dakika

Axess'liler bu yıl da 300 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor

14.12.2020 18:41
Axess'liler bu yıl da 300 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor, System.String[]

Axess Mobil, yılbaşına özel kendi kampanyalarını yapan müşterilerine 300 TL'ye varan chip-para veya 100 bine varan mil puan kazanma imkanı sağlıyor.

Axess Mobil, yılbaşına özel kendi kampanyalarını yapan müşterilerine 300 TL'ye varan chip-para veya 100 bine varan mil puan kazanma imkanı sağlıyor.

Akbank'dan yapılan açıklamaya göre, yıl boyu birbirinden kazançlı kampanyalar sunan Axess, yoğun ilgi gören Axess Mobil'in müşteri odaklı kampanyası "Kendi Kampanyanı Kendin Yap"ı bu yeni yıl döneminde de hayata geçirdi.

Axess, Wings ve Akbank Kart sahipleri akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğini seçerek ödül tipini ve harcama tutarına özgürce belirliyor ve kendi kampanyalarını oluşturuyor. Axessliler ve Akbank Kart sahipleri kampanya kapsamında 300 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanırken, Wings kart sahipleri ise dilerse chip-para dilerse 100 bine varan mil puan kazanıyor. Kampanyadan faydalanmak için 11 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Axess Mobil'den seçilen en fazla 2 farklı sektörden kampanya oluşturmak yeterli oluyor.

Axess veya Wings kartı olmayan Akbank müşterileri ise anında kullanım özellikli cebe inen kartları ile kampanyadan hemen faydalanılabilecek.

Açıklamaya göre ayrıca, yılsonuna kadar geçerli birçok markada Axess'e özel kampanya Axess Mobil'de de yer alıyor. Öne çıkan bazı kampanyalar ise şu şekilde:

"Çiçeksepeti.com'da rozetli ürünlerde yüzde 15 indirim, Koton'da 150 TL'ye 30, 250 TL'ye 50 TL chip-para, adL mağazalarında veya adL.com.tr'de 500 TL ve üzeri ilk alışverişe 75 TL chip-para ve 7 taksit, D'S damat mağazalarında 750 TL ve üzeri ilk alışverişe 75 TL chip-para ve 6 taksit, D&R mağazalarında veya dr.com.tr'de 200 TL ve üzeri ilk alışverişe 40 TL chip-para ve 7 taksit, Tazedirekt'de 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 50 TL indirim, CarrefourSA'dan farklı günlerde yapılacak 200 TL ve üzeri 3. alışverişe 50 TL chip-para, Shell'de 4 kere 125 TL ve üzeri akaryakıt harcamasına 40 TL chip-para, Ikea'da 250 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 6 taksit, Vestel bayisi Axess üye işyerlerinde 18 aya varan taksit."

Akaryakıt, Yeni Yıl, Market, Akbank, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Axess'liler bu yıl da 300 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor - Son Dakika


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