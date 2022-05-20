Ayağı kırılan ve hasta olan sokak köpeği 'Poppy' Zonguldak'tan Londra'ya gitti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında bir sokak köpeğinin ayağı kırıldı. Köpek, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, sokak köpeğinin barınağa gitmemesi için sosyal medyadan "sahiplendirme" paylaşımında bulundu.

SOKAKTA YAŞAMASI ZOR OLDUĞU İÇİN SAHİPLENDİRİLMEK İSTENDİ

Leishmania hastası da olan Poppy'nin barınakta hayatta kalamayacağını düşünen ve kalıcı yuva arayışına giren Yıldız, "Ayağı kırıktı, uyuzdu ve insanlardan şiddet gördüğü için bayağı korkuyordu. Zaten güçsüz olduğu için diğer büyük köpekler tarafından şiddet görüyordu. Köpekleri ayrı ayrı koyacağımız kulübeler, kafesler yok. Orta alanda olduğu için diğer köpekler tarafından ısırılmıştı. Durumuna üzüldük ve özel bir kliniğe aldık. Yuva arayışına girdik" dedi.





İNGİLİZ KADIN GÖRÜR GÖRMEZ YANINA ALDI

Paylaşım, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kirsty Lucas tarafından görüldü. Lucas, fotoğrafı görür görmez köpeği sahiplenmeye karar verdi ve gerekli işlemler başlatıldı.

Lucas, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Poppy'i sahiplenmeyi fotoğrafını gördüğümde karar verdim. Barınakta kalan köpeklerin hepsi sahiplenilse müthiş olur. Ne yazık ki çoğu insan maliyetinden dolayı bunu yapamıyor. Poppy'in, Türkiye'den bana gelmesi neredeyse 2 bin pound tuttu. Leishmania hastası olduğu için de ömrü boyunca ilaçla yaşayacak. O, pahalı bir sokak köpeği. Burada diğer köpeklerin arkadaşlığından memnun. Güneş varken arabaların altında uyumayı çok seviyor, çok mutlu. Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim. Biz Birleşik Krallık'ta köpekleri çok seviyoruz. Keşke köpek sahiplenmek bu kadar zor ve pahalı olmasaydı. Birleşik Krallık'ta farkındalık yaratıp daha fazla köpeği barınaktan kurtarmak istiyorum." diye konuştu.