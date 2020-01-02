Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu - Son Dakika

Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesine bağlı Yaylacık mezrasında yaşayan İsmail Sağkul, sabah evinin önünde uçmayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini alıp, evine götürdü. Beslediği güvercinin ayağında ise üzerinde 'Iraq Union 2017' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu gördü. Soğkul, güvercinin Irak'tan gelmiş olabileceğini belirterek, "Kuş kaçmadığı için yaklaşıp, tuttum. Halkanın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi besliyoruz, sahibi çıkarsa teslim ederiz" diye konuştu.


Büyükçiftlik, Yüksekova, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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