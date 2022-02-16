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Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

16.02.2022 13:53

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde, çapalama makinesine sağ ayağını kaptıran İbrahim Yılmaz'ı (70), itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, çapalama makinesine sağ ayağını kaptıran İbrahim Yılmaz'ı (70), itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Serik ilçesi Belkıs mahallesi Camili mevkiinde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çapalama makinesi ile bahçesindeki nar ağaçlarına gübre atan ve ağaçların arasını çapalayan İbrahim Yılmaz, bir anlık dalgınlıkla sağ ayağını makinenin çarkına kaptırdı. Yılmaz, cep telefonu ile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, Yılmaz'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri yaralıya serum takarken, çapalama makinesinin çark kısmını söken itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ın ayağını çıkarttı. Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

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İbrahim Yılmaz, İtfaiye, Camili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! AYAĞINI ÇAPALAMA MAKİNESİNE KAPTIRDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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