Son Dakika Haberleri: Ayak bileği kırılan Muazzez Abacı taburcu edildi
Son Dakika Güncel Ayak bileği kırılan Muazzez Abacı taburcu edildi

Ayak bileği kırılan Muazzez Abacı taburcu edildi

25 dakika önce

Evinde düşünce ayak bileği kırılan Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Ayak bileği kırılan Muazzez Abacı taburcu edildi, System.String[]

Evinde düşünce ayak bileği kırılan Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesinden yapılan açıklamada, Abacı'nın geçen hafta evde düşüp ayak bileğini kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu Abacı'nın ameliyat edilerek ayağının alçıya alınmasının ardından sedyede ambulansla evine taburcu edildiği bildirildi.

Ortopedi Uzmanı Murat Mert, gazetecilere, "Ameliyat çok başarılı geçti. Ancak 4 haftalık bir alçı süreci olacak. Sonra yavaş yavaş her şey düzelecek." açıklamasında bulundu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Muazzez Abacı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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