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Ayakkabı hırsızı kızlar güvenlik kamerasına yakalandı

4 saat önce

Manisa'da bir apartmandan ayakkabı çalan bir erkek 3 kız güvenlik kamerasına yakalandı.

Ayakkabı hırsızı kızlar güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]
Manisa'da bir apartmandan ayakkabı çalan bir erkek 3 kız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Tunca Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz ve yaşları küçük olduğu görülen bir erkek, 3 kız gözüne kestirdikleri apartmana girerek, katları tek tek gezdi. Erkek şüpheli, apartman kapısı önünde gözetleme yaparken, 3 kız ise dairelerin önündeki ayakkabıları inceledi. Şık giyindiği gözlenen kızlardan biri, beğendiği ayakkabıyı alıp apartmandan çıkmak isterken, apartman sakinlerinden biri kapıyı açarak içeriye girdi. Bir anda paniğe kapılan küçük kız ayakkabıyı arkasına sakladı. Apartman sakinini oyalayan kız, arkasında sakladığı ayakkabıyla birlikte apartmandan çıkarak gözden uzaklaştı. Ayakkabısının çalındığını gören apartman sakini, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Mağdur vatandaş, görüntüleri emniyete de vererek şikayetçi olacağını belirtti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Manisa, 3. Sayfa
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