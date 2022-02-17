Ayancık polisten eş zamanlı denetim - Son Dakika

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 9 ekip ve 70 personelin katıldığı ilçe merkezindeki 3 noktada eş zamanlı genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ayancık İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Kaddafi Yiğit'in koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Çevik-asayiş-kom-tem ve ilçe personeliyle birlikte 70 personel katıldı.

İlçede şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ise didik didik arandı. Saat 20.30'da başlayan geniş kapsamlı asayiş uygulaması 23.30'da sona erdi.

20 umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 3 uygulama noktasında gerçekleşen uygulamada, 356 şahıs, 145 araç ve araç sürücüsü sorgusu yapıldı. Aramalarda, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 12 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 179 lira idari para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca 3 şahsın sürücü belgesi, alkolden dolayı emniyete alındı. - SİNOP