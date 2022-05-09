Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor - Son Dakika
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Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor

09.05.2022 14:07
Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor

Ayasofya Camii'nin tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğu ortaya çıktı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafta tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu belirtti.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tarihi "İmparatorluk Kapısı"nın bir parçasının koparılmasının ardından bir skandal daha yaşandı. Bu kez Ayasofya Camii'nin tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğu ortaya çıktı.

TARİHİ SU HAZNESİ AYAKKABILIK OLARAK KULLANILDI

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Büyük Ayasofya Camii'nde tahribatlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tarihi "İmparatorluk Kapısı"nın bir parçasının koparılması çok konuşulmuştu.

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya'nın tarihi 'İmparator Kapısı'nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, "İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar" dediğini söylemişti.

Bu kez ise Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu belirtti. Yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
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