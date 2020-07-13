Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından Yunanistan, konuyu başka bir boyuta taşıdı. Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis, Ayasofya kararı sonrası tüketicilere Türk mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin 86 yıl sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açmasından rahatsız olan Yunanistan'da, tüketicilere Türk mallarını boykot etme çağrısı yapıldı.

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Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis'in, Yunanistan Merkez Odalar Birliği'ne yazdığı ve ekonomi dergisi Naftemporiki'de yayınlanan mektubunda, "Ülkemizin resmi pozisyonu, vatandaşlarımızın kabul ettiği ve tamamen saygı duyduğu hükümet ve diplomatik düzeydeki çabalardan bağımsız olarak, Merkez Odalar Birliği'ne, girişimciler olarak Türkiye ile ithalat ve ihracat yapmadığımız, tüketiciler olarak 868 ve 869 barkod numarası ile başlayan ürünleri satın almadığımız bir protesto kararının almasını öneriyorum" ifadeleri yer aldı.

TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Korkidis, Türkiye'nin eylemleri nedeniyle Yunan pazarının Türk ürünlerini boykot etmesi ve hükümetin AB'den ticari yaptırımlar uygulamasını talep etmesi gerektiğini kaydetti.

Korkidis, Türkiye'den ürün ithalatı ve tüketiminin yasaklanmasının ardından, bunun bir yanıtının olacağını ve Yunan ekonomisine büyük zarar vereceğini bildiğini belirterek, "Ancak bir Yunan, Hıristiyan ve dünya kültür anıtının düşüşüne yönelik eylemlerin bedeli ne kadardır?" diye sordu.

"YAKIN EKONOMİK İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İÇİN BİR NEDEN YOK"

Korkidis, Türkiye'nin Yunan ürünlerinin önemli bir ithalatçısı olduğunu ancak aynı zamanda savunma ve göçmenler için büyük harcamalar yapılmasına neden olduğuna vurgu yaparak, "Yunan ürünlerinin Türkiye'ye ihracatı 1.4 milyar avroya ulaşabilir ancak Türkiye'den ithalat da 1 milyar avroya yakın. Peki Türk provokasyonlarını dengelemek için yeterli pozitif ticaret dengesi var mı? Neden dini inançlarımıza, tarihimize ve ulusal egemenlik haklarımıza sürekli meydan okuyan bir ülke ile yakın ekonomik ilişkileri sürdürelim?" dedi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Yunanistan, Ayasofya, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:07 

Son Dakika Dünya Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı - Son Dakika Dünya

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