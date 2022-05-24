Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nin bir parçasının şifa olduğu gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılıp yenmesinin, su haznesinin ayakkabılık yapılmasının ardından yeni bir skandal daha patlak verdi.

"DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLMADAN ENGEL OLUNSUN"

Son gelen görüntüde ellerinde poşet olan kadınlar Ayasofya duvarına dokunuyor. Ellerinde poşet olan kadınların duvardan parçalar kopardıkları iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan bir kullanıcı, "1485 yıldır ayakta olan Ayasofya, hani saygı, hani kültürel mirası koruma; daha kötü şeyler olmadan lütfen engel olunsun. İbadet etmek bu değil…" ifadelerini kullandı.

KAPISI HASAR GÖRMÜŞTÜ



19 Nisan tarihinde de Ayasofya Camisi'nin tarihi "İmparatorluk Kapısı" tahrip edilmişti. Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte kapıyı tahrip edenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştı. İmparatorluk kapısı daha sonra restore edilmek zorunda kalmıştı.

SU HAZNESİNE AYAKKABI KOYMUŞLARDI

Öte yandan daha önce Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırılmıştı. Haznenin içine camiye gelenler tarafından ayakkabı koyulduğu görülmüştü.