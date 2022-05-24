Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar - Son Dakika
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Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar

24.05.2022 11:40

2020 yılına kadar müze olarak korunan ve 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açılan Ayasofya'ya dair yeni bir skandal gündeme geldi. Daha önce su haznesinin ayakkabılığa dönüştürüldüğü, İmparator Kapısı'ndan parçaların koparıldığı 1485 yıllık bina bu kez de duvarlarından koparılan parçalarla konuşulmaya başlandı. Camiye gelen ziyaretçilerin Ayasofya duvarlarından aldıkları parçaları evlerine götürdükleri belirlendi.

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nin bir parçasının şifa olduğu gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılıp yenmesinin, su haznesinin ayakkabılık yapılmasının ardından yeni bir skandal daha patlak verdi.

"DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLMADAN ENGEL OLUNSUN"

Son gelen görüntüde ellerinde poşet olan kadınlar Ayasofya duvarına dokunuyor. Ellerinde poşet olan kadınların duvardan parçalar kopardıkları iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan bir kullanıcı, "1485 yıldır ayakta olan Ayasofya, hani saygı, hani kültürel mirası koruma; daha kötü şeyler olmadan lütfen engel olunsun. İbadet etmek bu değil…" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

KAPISI HASAR GÖRMÜŞTÜ

19 Nisan tarihinde de Ayasofya Camisi'nin tarihi "İmparatorluk Kapısı" tahrip edilmişti. Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte kapıyı tahrip edenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştı. İmparatorluk kapısı daha sonra restore edilmek zorunda kalmıştı.

Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

SU HAZNESİNE AYAKKABI KOYMUŞLARDI

Öte yandan daha önce Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırılmıştı. Haznenin içine camiye gelenler tarafından ayakkabı koyulduğu görülmüştü.

Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Müze, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar - Son Dakika
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