Ayberk Atilla’nın 9. Yılı

21.01.2026 11:37
Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Ayberk Atilla, vefatının 9. yılında anılıyor.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla'nın vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

İstanbul'da 18 Eylül 1946'da dünyaya gelen Atilla, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Profesyonel tiyatro hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda adım atan sanatçı, 1968'de Münir Özkul-Altan Karındaş Tiyatrosuna geçti ve "Kanlı Nigar, Deli Fişek" oyununda yer aldı.

Devekuşu Kabare'de "Bu Şehr-i İstanbul", "Astronot Niyazi" ve "Generallerin 5 Çayı" oyunlarında sahnenin tozunu yutan usta oyuncu, daha sonra Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbulun da aralarında bulunduğu topluluklarla sahneye çıktı.

Bir Demet Tiyatro ile BKM oyuncuları arasına katıldı

Usta sanatçı Atilla, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Bir süre ara verdikten sonra yeniden tiyatroya dönen Atilla, "Bir Demet Tiyatro" dizisiyle BKM oyuncuları arasına katıldı, 2013'te Dilek Türker-Tiyatro Ayna oyuncusu oldu.

Başarılı oyuncu, Yalova Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kuruluşunda da yer aldı. Sinan Bengier, Volkan Saraçoğlu ve Tevfik Yapıcı ile kurdukları Kaktüs Kabare tiyatrosuyla turneler yaptı.

"Cahide", "Fehim Paşa Konağı", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Yalandan Kim Ölmüş" ve "Koca Sinan" oyunlarının yanı sıra "Zeki Metince", "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Leyla ile Mecnun" ve "Hükümet Kadın" dizi ve filmleriyle akıllarda kalan Atilla, son olarak "Kiralık Aşk" dizisinde Sadri Usta, "Seksenler" dizisinde ise Mehmet karakterini canlandırdı.

Sanatçı, verdiği bir röportajda sahnelerde usta çırak ilişkisinin önemine işaret ederek, "Biz hep usta çırak ilişkisi ile yetiştiğimiz için onların yanında bacak bacak üstüne bile atamazdık, konuşamazdık. Onlar bir şey öğretmeye çalışmaz, sen ondan öğreneceksin. Yenilere baktığımda eski oyunculara usta demek yerine dinozor demeye başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

Ayberk Atilla, 2016'da katıldığı İBB Şehir Tiyatroları'nda, "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyunun provaları sürerken rahatsızlandı ve 21 Ocak 2017'de 71 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti.

Birçok önemli oyunda, dizi ve sinemada rol aldı

Sanatçının rol aldığı oyunlar arasında "Hadi Öldürsene Canikom", "Haraşo Hayatlar", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Çetin Ceviz", "Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın" ve "Saat 9.05" de yer aldı.

Başarılı oyuncunun genel olarak oynadığı dizi ve filmlerden bazıları şöyle:

"Kiralık Aşk", "Seksenler", "Hükümet Kadın 1-2", "İbreti Ailem", "Leyla ile Mecnun", "Huzurum Kalmadı", "Babam Sağolsun", "Aile Saadeti", "Pulsar", "Tatlı İntikam", "Neşeli Hayat", "Peri Masalı", "Sevgili Düşmanım", "Gönül Salıncağı", "Kabadayı", "Kötüler Konağı", "Pardon Yani", "Kiralık Oda", "Rüya Gibi", "Bir Demet Tiyatro", "Tadımız Kaçmasın", "Organize İşler", "Hürrem Sultan", "Güneş Yanıkları", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Konu Komşu", "5 Maymun Çetesi", "Dış Kapının Mandalları", "Baskül Ailesi", "Hastane", "Evlere Şenlik", "Zeki Metince"

Kaynak: AA

