Son Dakika Haberleri: Aybü ile Alvimedica Arasındaki İş Birliği Protokolü

Aybü ile Alvimedica Arasındaki İş Birliği Protokolü

21 dakika önce

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Alvimedica ile imzaladıkları iş birliği protokolünün, Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşmasında önemli bir mihenk taşı olması, katma değerli ürün geliştirilmesi ve bunun tüm dünyaya ihraç edilmesi açısından büyük bir...

Aybü ile Alvimedica Arasındaki İş Birliği Protokolü, System.String[]
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Alvimedica ile imzaladıkları iş birliği protokolünün, Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşmasında önemli bir mihenk taşı olması, katma değerli ürün geliştirilmesi ve bunun tüm dünyaya ihraç edilmesi açısından büyük bir adım olması temennisinde bulundu.

Doğan, AYBÜ ile Alvimedica arasında sağlık alanında üniversite ve sanayi iş birliğini sağlamak üzere imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, protokol çerçevesinde "Mitral Kapak Projesi"ni hayata geçireceklerini söyledi.

Kalbin dört boşluğu olduğunu ve bu dört boşluğu birbirine kapakların bağladığını anlatan Doğan, kalp yetmezliğinin çoğunlukla bu kapakların yetmezliğinden kaynaklandığını söyledi.

Doğan, kalp yetmezliği sorunu olanlara bu kapakların takılmasıyla insan hayatının uzadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşin ticarileşmesi açısından doğrudan özel sektörle üniversitelerin iş birliği çok önemli. Bu önemli protokol Türkiye'deki en güzel örneklerden birisi olacak. Bizler, bunun bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Çok fazla iş birliği yapacak alan var ama önemli olan bu tip ortak kesişme noktalarını ortaya çıkarabilmek. İnşallah bu protokol, ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında önemli bir mihenk taşı olur, her zaman bahsettiğimiz katma değerli ürün geliştirmek ve bunu sadece ülkemizde kullanmak değil, dünyaya ihraç etmek açısından büyük bir adım olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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