Ayder, uluslararası kongre merkezi olma yolunda

Rize'de bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu, kış şartlarına rağmen geniş katılımla gerçekleştirildi. Kar altında yapılan forum, Ayder Yaylası'nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı turizme açık olduğunu göstermeyi amaçladı.

"Ayder'de Kış Turizmi de Mümkün"

Forumun Genel Koordinatörü Arif Ekşi, etkinliğin Ayder ve Rize turizminin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir mesaj verdiğini belirterek, kış aylarında da sempozyum ve forum gibi organizasyonların yapılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. Ekşi, "Ayder'in sadece yaz turizmiyle anılmaması, kışın da turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için bu forumu özellikle ocak ayında düzenliyoruz. Bundan sonra da her yıl ocak ayında yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Misafirlerimiz Çok Memnun"

Katılımcıların Ayder'in kış atmosferinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekşi, "Ayder'in kışın da kartpostallık bir güzelliğe sahip olduğunu göstermek istedik ve bunu başardık. Misafirlerimiz burada olmaktan oldukça mutlu" diye konuştu.

Sağlık Teması Seneye Masada

Gelecek yılın forum temasına da değinen Ekşi, 2027'de düzenlenecek organizasyonda sağlık konusunun ele alınacağını açıkladı. Ekşi, "Sayın Bakanımızın öngörüsüyle sağlık teması seçildi. 3-4 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik olarak projelendirilecek. Sağlık konusu tüm yönleriyle masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı.

Ayder İçin Kayak Merkezi Hedefi

Ayder Yaylası'nın uluslararası standartlarda bir kayak merkezine dönüşmesi yönünde çalışmalar olduğunu da dile getiren Ekşi, "Gönül ister ki Ayder, uluslararası normlarda bir kayak merkezi olsun. Valiliğimiz ve bakanlığımız bu konuda projelendirme yapıyor ancak bu uzun soluklu bir süreç" dedi.

Enerji, Güvenlik ve Diplomasi Masaya Yatırıldı

Bu yılki forum, "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" başlığıyla düzenlendi. Foruma; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez ile yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.

Forumda enerji politikaları, bölgesel güvenlik ve diplomasi alanlarında önemli mesajlar verilirken, Ayder Yaylası'nın dört mevsim turizm hedefi de uluslararası platformda vurgulanmış oldu.