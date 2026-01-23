Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü.
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.
Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Beyaza bürünen yaylada oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.
