Ayder Yaylası'nda Yıkım Tepkisi

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisi'nde turizm amaçlı inşa edilen bungalov ve otellerin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karşı tepkiler büyüyor. Ri-Art Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı İbrahim Karaman, "Turizmin plansız uygulamalarla zayıflatılması değil; doğru, adil ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Kayıt dışılık işletmecilerin tercihi değil, plansızlık ve mevzuattaki boşluklardan doğan sonuçtur. Dolayısıyla çözüm cezalandırmak değil, işletmeleri yasal zemine taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmek olmalıdır" dedi.

Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisi'nde turizm amaçlı inşa edilen bungalov ve otellerin Rize İl Özel İdaresi tarafından "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yöre halkı, turizm işletmecileri ve esnaf bir araya gelerek "yıkım değil, çözüm" çağrısında bulundu.

Ri-Art Turizm İşletmeciler Derneği'nin çağrısıyla toplanan onlarca kişi, Çamlıhemşin merkezden Ayder–Zilkale bağlantı yoluna kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca "Beni yıktın, başkasını yıkma", "Bizi boğma yasa çıkar", "Plan masada, bizler enkaz altındayız", "Hak, hukuk, adalet", "Vadi bizimdir, bizim kalacak", "Reis bizi duy" ve "Biz bu vadinin evladıyız" sloganları atıldı.

Ri-Art Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı İbrahim Karaman, burada yaptığı açıklamada, turizmin, Rize'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çay üretimiyle kıyaslanabilir düzeyde bir ekonomik gelir kaynağına ulaştığını, birçok aile için temel geçim kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Karaman, şöyle konuştu:

"Bu nedenle turizmin plansız uygulamalarla zayıflatılması değil; doğru, adil ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Kayıt dışılık işletmecilerin bir tercihi değil, plansızlık ve mevzuattaki boşluklardan doğan bir sonuçtur. Dolayısıyla çözüm cezalandırmak değil, işletmeleri yasal zemine taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmek olmalıdır. Buradan açıkça ifade ediyoruz ki bu sorun yalnızca Rize'nin ya da Fırtına Vadisi'nin sorunu değildir. Türkiye'nin birçok farklı ilinde benzer mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu nedenle çözümün, ülke genelini kapsayan yasal düzenlemelerle mümkün olacağına inanıyoruz. Aynı içerik ve talepler doğrultusunda hazırlanacak dilekçe ve talep metinlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Rize Valiliği'ne ve CİMER aracılığıyla ilgili tüm mercilere resmi olarak ileteceğiz."

Açıklamanın devamında taleplerini sıralayan Karaman, Fırtına Vadisi için koruma amaçlı imar planlarının yerinde tespitler, güncel zemin etütleri ve bilimsel veriler ışığında yeniden ele alınmasını istedi. Devlet Su İşleri, Rize İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, özellikle yerleşim alanlarında taşkın önleme duvarları ve koruyucu altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesini isteyen Karaman, mevcut koruma amaçlı imar planının bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim gerçeklerini yeterince dikkate almadığını ifade etti.

Karaman, dere kenarlarında bilimsel yöntemlerle alınabilecek önlemler varken yapıların tamamen yok sayılmasının hakkaniyet duygusunu zedelediğini söyledi. Turizm işletmelerinin ruhsat alamaması nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Karaman, geçici ruhsatlandırma ve kademeli yasal uyum modellerinin hayata geçirilmesini talep etti.