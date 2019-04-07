Aydın 14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti, 'Mavi Balina' Şüphesi

14 yaşındaki çocuk intihar etti, 'Mavi Balina
' şüphesi
AYDIN'ın Koçarlı
ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi. R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı, ailenin, bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ Aydın
'ın Koçarlı ilçesinde, kendini kemerle asarak intihar eden 14 yaşındaki R.Ç.'nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.'nin bilgisayarda 'Mavi Balina' oyunu oynadığını fark etti. Bunun üzerine, aile R.Ç.'nin bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı yönündeki şüphe üzerine polisin bu iddiayı da dikkate alarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.