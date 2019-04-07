Son Dakika Haberleri: Aydın 14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti, 'Mavi Balina' Şüphesi

Aydın 14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti, 'Mavi Balina' Şüphesi

57 dakika önce

14 yaşındaki çocuk intihar etti, 'Mavi Balina' şüphesiAYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi.

14 yaşındaki çocuk intihar etti, 'Mavi Balina' şüphesi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi. R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı, ailenin, bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kendini kemerle asarak intihar eden 14 yaşındaki R.Ç.'nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.'nin bilgisayarda 'Mavi Balina' oyunu oynadığını fark etti. Bunun üzerine, aile R.Ç.'nin bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı yönündeki şüphe üzerine polisin bu iddiayı da dikkate alarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:34 Kaynak: DHA

Koçarlı, Aydın, Güncel
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