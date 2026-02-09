Aydın'a Yeni Adalet Binası İhalesi Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın'a Yeni Adalet Binası İhalesi Yarın

09.02.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç, Aydın'da yeni adalet binasının ihalesinin yarın yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yeni adalet binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi" vizyonu kapsamında gayretle çalıştıklarını, fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Aydın'a yeni adalet binası kazandırılacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojik altyapısı güçlü, vatandaşlarımızın rahat ortamda hizmet alacağı Aydın Adalet binamızın yapım ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Adalet binamız, 67 bin 123 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 5 kat, 221 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 82 duruşma salonundan oluşacak. Şehrimize değer katacak bu önemli eserin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'a Yeni Adalet Binası İhalesi Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:15:57. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'a Yeni Adalet Binası İhalesi Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.