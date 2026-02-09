Aydın'a Yeni Adalet Binası İhalesi Yarın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yeni adalet binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi" vizyonu kapsamında gayretle çalıştıklarını, fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Aydın'a yeni adalet binası kazandırılacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojik altyapısı güçlü, vatandaşlarımızın rahat ortamda hizmet alacağı Aydın Adalet binamızın yapım ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Adalet binamız, 67 bin 123 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 5 kat, 221 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 82 duruşma salonundan oluşacak. Şehrimize değer katacak bu önemli eserin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."