Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

22.06.2022 13:39
Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre saat 02.30'da Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu, içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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