Aydın'da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre saat 02.30'da Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu, içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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