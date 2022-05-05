Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs'ta ilçe açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Göçmenler karaya çıkarıldı.

3 Mayıs'ta da aynı bölgede lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen ekiplerce kıyıya getirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 61 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.