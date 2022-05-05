Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.05.2022 23:07
Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs'ta ilçe açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Göçmenler karaya çıkarıldı.

3 Mayıs'ta da aynı bölgede lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen ekiplerce kıyıya getirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 61 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Yunanistan, Göçmen, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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