Aydın\'da 1421 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da kolluk kuvvetlerince 2025 Aralık ayında yapılan çalışmalarda il genelinde bin 421 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da, vatandaşın huzurunun sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde Aydın Valiliği koordinesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2025 yılı 1-31 Aralık tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 421 aranan şahıs yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 yıl arası aranan 456 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 5 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 466 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel taciz veya saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında il genelinde bir ayda toplam bin 6 olay meydana geldi. Kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalar kapsamında bu olayların yüzde 96,1'i aydınlatıldı. Ayrıca meydana gelen olaylarda 2024 yılı Aralık ayına göre yüzde 3 azalma yaşandı. Hırsızlık, kapkaç, gasp, oto hırsızlığı gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında da toplam 387 olay meydana geldi. 2024 Aralık ayı verilerine bakıldığında bu olaylarda yüzde 21'lik bir artış yaşandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında bir ayda meydana gelen olayların yüzde 63,6'sı aydınlatıldı.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda ise 58'i tabanca, 14'ü kurusıkı tabanca, 57'si av tüfeği olmak üzere toplam 130 silah ele geçirildi,138 kişi hakkında işlem yapıldı.

Terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Aydın'da bir ayda FETÖ, PKK/KCK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik toplam 39 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı, 25 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize Suçlarla mücadele kapsamında da il genelinde 8 operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında ise il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 36 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı, 19 şüpheli tutuklandı, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanımına yönelik ise 324 olay meydana geldi. Olaylarda 333 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Olaylarda bin 646 gram esrar, 4 bin 239 gram skunk, 75 gram kokain, 395 gram bonzai, 2 bin 259 gram metamfetamin, 65 adet ecstasy, bin 565 adet sentetik ecza, 95 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan sanal devriyelerde suç unsuru bulunan bin 404 hesap, terörle bağlantılı 16 şahıs tespit edildi. Ayrıca dolandırıcılık ve yasadışı bahis suçlarına yönelik yapılan 3 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

6 bin 884 Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve 9 bin 557 ikamet izni ile kalan yabancının bulunduğu Aydın'da, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında 131 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 118 kişi gözaltına alındı, 100 kişi tutuklandı, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 73 adet lastik/fiber bota el konuldu. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 bin 15 yabancı uyruklu kişinin kimlik denetimi yapıldı, 214 düzensiz göçmen tespit edildi. Turizm amaçlı kiralanan konut ve tesis denetimlerinde ise 7 turizm tesisi, 3 konut denetlendi. 1 tesisin faaliyetine son verildi.

Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 240 bin 996 araç denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 39 bin 456 araca cezai işlem yapıldı. Çakar kullanımına yönelik ise bin 334 araç incelenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca denetlenen 636 ticari taksinin 104'üne, 742 okul servisinin de 29'una işlem yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Aydın'da suça geçit yok. Güvenlik güçlerimizin sahada kararlı ve etkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın'ımızda, topyekün bir mücadele ile huzur, güven ve istikrarın devamlılığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aydın'ın huzuru Türkiye'nin huzuru" ifadeleri yer aldı. - AYDIN