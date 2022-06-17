Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 14:36
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Aydın'da 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan 186 bin 545 öğrenci karnelerini aldı.

Aydın'da 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan 186 bin 545 öğrenci karnelerini aldı.

Efeler'deki Osman Yozgatlı Ortaokulunda karne dağıtım töreni yapıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde 854 okulda 186 bin 545 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan eğitim-öğretim yılını tamamladıklarını aktaran Aksoy, "Çocuklarımızın almış olduğu karnelerle gelecek yıl hazırlıklarına şimdiden başlamalarını özellikle bekliyoruz. Hazırlıklar derken, dinlenmelerini özellikle istiyoruz. Kitap okumalarını arzu ediyoruz. Öğrenci velililerimizin çocuklarla daha yakından ilgilenerek onların önümüzdeki yıl daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak ortak bir çalışma içinde olmalarını bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Aksoy ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini verdi.

Germencik Şehit Cafer İlkokulunda düzenlenen törende ise Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, karneleri hediyeleriyle birlikte öğrencilere dağıttı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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