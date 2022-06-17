Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan eğitim-öğretim yılını tamamladıklarını aktaran Aksoy, "Çocuklarımızın almış olduğu karnelerle gelecek yıl hazırlıklarına şimdiden başlamalarını özellikle bekliyoruz. Hazırlıklar derken, dinlenmelerini özellikle istiyoruz. Kitap okumalarını arzu ediyoruz. Öğrenci velililerimizin çocuklarla daha yakından ilgilenerek onların önümüzdeki yıl daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak ortak bir çalışma içinde olmalarını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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