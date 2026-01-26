Aydın\'da 346 Suçlu Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 346 kişi yakalandı.

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 86 bin 975 kişinin sorgulaması yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personeli ile yaptığı bir haftalık denetimlerde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede 9 narkotik olayında 20 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında meydana gelen 165 olayın 163'ü aydınlatıldı, 102 kişiye işlem uygulandı. 4 kaçakçılık olayında 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri 165 uygulama noktasında toplam 59 bin 196 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda 237 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda ise 21 narkotik olayında 22 şüpheliye işlem yapıldı. Bu olaylara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 483 olayın 407'si aydınlatıldı. Bu kapsamda 389 şüpheliye işlem yapıldı, 7 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 13 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri, toplamda 35 uygulama noktasında 27 bin 779 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 109 aranan şahsı yakaladı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın'da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı. - AYDIN