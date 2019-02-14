Son Dakika Haberleri: Aydın'da 400 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

Aydın'da 400 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

8 dakika önce

Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

Aydın'da 400 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde G.D isimli şahsın ikametinde 400 yıllık Tevrat olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından G.D'nin ikametinde yapılan aramada, beyaz poşette dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan, içerisinde İbranice olduğu değerlendirilen deri sayfalar bulunan eski kitap bulundu. Ele geçirilen ve Tevrat olduğu tahmin edilen tarihi kitap muhafaza altına alınarak, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kitabı evinde bulunduran G.D isimli şahıs gözaltına alındı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan tarihi kitabın incelenmesinin ardından içeriğinin belirleneceği öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:29 Kaynak: İHA

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