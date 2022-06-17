Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı

17.06.2022 23:23
Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Acarlar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada N.P., M.P. ve U.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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